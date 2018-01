Die Krypto-Währungen haben im vergangenen Jahr wahnsinnig performt, viel, viel besser als herkömmliche Aktien.



Anfang 2017 stand der kombinierte Marktwert aller Krypto-Währungen bei 17,7 Milliarden Dollar. Am 31. Dezember 2017 stand der Pegel dann bei etwa 613 Milliarden Dollar mehr, was einem beeindruckenden Anstieg von mehr als 3.300 % entspricht. Der S&P 500 würde Jahrzehnte brauchen, um ähnliche Renditen zu erzielen. Was Krypto-Währungen für Investoren im Jahr 2017 taten, könnte als das bisher größte Jahr für eine einzige Anlageklasse gelten.

Warum lief Krypto so gut?

Was aber hat die Krypto-Währungen 2017 derart in die Höhe katapultiert? Dazu gibt es eine Reihe von ...

