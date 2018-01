"Ich habe selten so viele fundierte und interessante Fachgespräche auf einer Messe geführt"; "Hamburg braucht schon lange eine Messe, die sich nur um Automatisierung dreht." Und: "Es gibt nur wenige derart zielorientiert besuchbare Messen in Deutschland." Alles Aussagen, die Besucher der letztjährigen Premiere in Hamburg auf die Umfragebögen der Veranstaler geschrieben haben. Das war für den Veranstalter untitled exhibitions der Ansporn, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen und den Automatisierungsanwendern im Norden Deutschlands wieder ein effizientes und informatives Messeformat zu präsentieren.

Das Messekonzept ist darauf ausgerichtet, konkrete Automatisierungsaufgaben in fachlicher Atmosphäre zu besprechen und bietet den Besuchern die Vorteile einer nah am Lebens- und Arbeitsplatz stattfindenden Messe. Der Fokus liegt auf Fachgesprächen und dem Erarbeiten von konkreten Lösungsansätzen - von Techniker zu Techniker, Hands-on mit dem Vertriebsmitarbeiter, der auch nach der Messe die Betreuung übernimmt. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Thema Schaltanlagenbau, was zu der in aller Regel regionalen Struktur der Schaltanlagenbauer passt.

Automatisierung vor der Haustür

Die all about automation Hamburg findet am 24. Januar 2018 von 9 bis 17 Uhr und am 25. Januar 2018 von 9 bis 16 Uhr in der Messehalle Hamburg-Schnelsen (Modering 1a, 22457 Hamburg) mit über 110 Ausstellern statt. Der Messeeintritt kostet 15,00 Euro. Zugelassen sind ausschließlich Fachbesucher. Im Eintrittspreis eingeschlossen ist ein umfangreiches Service-Paket. ...

