Paris - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) steckt seit Montag, 8 Uhr, in der verdienten Konsolidierung die im besten Falle bis Mittwoch Abend andauern sollte, wie aus der Veröffentlichung "daily DAX" der BNP Paribas hervorgeht. Der DAX sollte also mit Ansage von Dienstag früh fallen, er sei in der Tat von 13.425 auf 13.227 Punkte gefallen.

