Die drei Brüder und studierten Maschinenbauer lösen ihre Mutter, die geschäftsführende Gesellschafterin Ute Hartmann, sowie den technischen Geschäftsführer Carsten Braun ab. Beide waren 2008 nach dem Tod des Vaters in das Unternehmen eingetreten. Hartmann Valves stellt Spezialkugelhähne sowie Bohrlochköpfe her und beschäftigt 150 Mitarbeiter an den Standorten Celle und Burgdorf-Ehlershausen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...