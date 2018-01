München (ots) - Dave Grohl, dreifacher Familienvater und Rockstar, spricht mit COSMOPOLITAN (EVT. 11.01.) über seine Musikkarriere, das Familienleben und seine Mutter. Der Rockstar wurde als Schlagzeuger der Band Nirvana und als Gründer der Foo Fighters berühmt. Im Sommer erschien sein neuntes Album "Concrete And Gold".



Nach einem schweren Beinbruch im Sommer 2015 wollte er erstmal Pause machen, doch es kam anders: "Meine Töchter meinten: ,Dad, wann gehst du wieder auf Tour? Warum hängst du die ganze Zeit zu Hause rum?' Es hat sie genervt, dass ich immer zu Hause war und etwas mit ihnen unternehmen wollte. Also fing ich an, neue Songs zu schreiben. Und als ich genug zusammen hatte, wollte ich sie möglichst schnell umsetzen."



Dave Grohl ist seit vielen Jahren im Musikbusiness unterwegs, doch ans Aufhören denkt er noch lange nicht: "Ich finde, dass noch Leben in dieser Band steckt und sie tolle Songs hervorbringt. Insofern: Warum sollten wir aufhören?"



Ab Juni ist er mit den Foo Fighters auf Deutschland-Tour. Seine Mutter, der er den Song "Arrows" widmet, ist regelmäßig mit dabei. "Es gibt mir ein gutes Gefühl, dass meine Mom auf meine Musik steht."



Hinweis für Redaktionen:



Der vollständige Beitrag erscheint in der neuen COSMOPOLITAN (EVT 11.01.).



