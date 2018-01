NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat SAP von "Overweight" auf "Equal-weight" abgestuft und das Kursziel von 111 auf 105 Euro gesenkt. Die gute Umsatzentwicklung sei inzwischen angemessen eingepreist, schrieb Analyst Adam Wood in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der nächste Kurstreiber könnte eine höhere Profitabilität werden - aber wohl erst 2019./ag/la

Datum der Analyse: 11.01.2018

dpa-AFX

ISIN DE0007164600

