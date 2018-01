Von Thomas Rossmann

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Mit moderaten Abgaben haben die ostasiatischen Aktienmärkte am Donnerstag den Handel beendet. Allerdings konnten einige Indizes im späten Handel einen Großteil ihrer Verluste wieder aufholen. Der Schanghai-Composite schaffte sogar den Sprung ins Plus und schloss 0,1 Prozent höher bei 3.426 Punkten. Vor allem die Finanzwerte schoben den Index im späten Handel an, hieß es von einem Teilnehmer.

Auch der Nikkei-225 holte im späten Verlauf den überwiegenden Teil seiner Abgaben auf, schloss aber 0,3 Prozent im Minus bei 23.710 Punkten. Grund war die leichte Erholung des US-Dollar. Dieser notierte bei 111,82 Yen und damit in der Nähe seines Tageshochs.

Händler sprachen zwar von einer leichten Entspannung am Devisenmarkt, dennoch kam es zu Abgaben bei einigen exportorientierten Werten, was die Indizes belastete. So reduzierten sich Toyota Motor um 1,0 Prozent, und Sony schlossen mit einem Minus von 0,1 Prozent.

Lage bei Anleihen entspannt sich mit Dementi aus China

Entspannung gab es an den Anleihemärkten. Chinas Devisenbehörde hat Berichte zurückgewiesen, dass sie erwägt, die Käufe von US-Anleihen zurückzufahren oder zu stoppen. In einem Bericht am Mittwoch hatte es geheißen, hochrangige Regierungsbeamte in Peking hätten solche Maßnahmen empfohlen, worauf die Renditen der US-Anleihen deutlicher angezogen hatten. In einer Erklärung auf der Website der chinesischen Regulierungsbehörde heißt es nun: "Die Nachrichten dürften auf falschen Informationsquellen basieren und 'Fake News' gewesen sein." Die Rendite zehnjähriger japanischer Anleihen lag bei 0,066 Prozent. Sie war zuletzt von unter 0,06 auf etwa 0,083 Prozent deutlich gestiegen, nachdem die japanische Notenbank etwas weniger Anleihen am langen Ende zurückkaufte als erwartet.

Die Aussage des chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang, wonach die Wirtschaft im Jahr 2017 um rund 6,9 Prozent gewachsen ist, hatte kaum Auswirkungen auf das Handelsgeschehen in Schanghai. Im Jahr 2016 hatte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorjahr um 6,7 Prozent zugelegt. Die offiziellen Daten zum BIP will die Volksrepublik in einer Woche veröffentlichen.

Deutlichere Abgaben in Neuseeland und Australien

Am deutlichsten fiel das Minus in Neuseeland aus. Der NZX-50 schloss mit einem Abschlag von 1,4 Prozent und damit auf dem tiefsten Stand seit einem Monat. Der Index verzeichnete dabei sogar den größten Tagesverlust seit März vergangenen Jahres. Auslöser war der starke neuseeländische Dollar, der gegenüber dem US-Dollar auf den höchsten Stand seit drei Monaten kletterte. Vor allem Anleger aus dem Ausland hätten sich von Aktien getrennt, sagte Andy Bowley, Leiter des Research bei Forsyth Barr in Wellington. Er merkte allerdings an, dass der Rücksetzer nicht unerwartet gekommen sei, nachdem der Index zu Jahresbeginn auf neue Rekordstände geklettert war.

Auch in Australien ging es mit den Kursen abwärts. Der S&P/ASX-200 schloss mit einem Abschlag von 0,5 Prozent. Bereits am Vortag hatte der Index den stärksten Tagesverlust seit sechs Wochen verzeichnet. Auch gute Einzelhandelsdaten aus dem November konnten den Markt nicht stützen. "Die Aussichten auf eine mögliche Zinssenkung der australischen Notenbank sind weiter gesunken", sagte Analyst Ric Spooner von CMC Markets. Dies trieb den australischen Dollar an.

Bitcoin deutlich unter Druck

Mit einem kräftigen Minus zeigte sich der Bitcoin. Die Kryptowährung verlor gut 5 Prozent auf 13.670 Dollar. Auslöser für die Talfahrt waren Berichte, wonach Südkorea den Handel mit der Kryptowährung verbieten will. Die Regierung bereite demnach eine entsprechende Vorlage vor. Zudem schlossen die chinesischen Machthaber in Peking den Betrieb von Rechnern zur Erzeugung eines Großteils der weltweit verfügbaren Bitcoins. Zu Beginn des asiatischen Handels hatte der Bitcoin noch bei gut 15.000 Dollar gelegen.

