Was wurde 2010 nicht alles gemutmaßt und prognostiziert, als das kleine, chinesische Geely Automobile (WKN: A0CACX) das schwedische Prestigeobjekt Volvo vom amerikanischen Hersteller Ford (WKN: 502391) gekauft hat, und sich damit als erster chinesischer Autobauer eine westliche Premium-Marke einverleibte.



Kann das kleinere Geely den Kauf finanziell stemmen? Werden genügend Investitionen in die Zukunft getätigt? Kann der große Hersteller Volvo aus dem fernen China gesteuert werden?



Letzten Endes ging alles mehr als gut und sowohl Geely als auch Volvo stehen heute hervorragend da. Auch wenn der chinesische Autohersteller außerhalb der Investorenszene in Deutschland immer noch nicht so bekannt ist wie andere Autohersteller ...

