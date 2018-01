Die Schweizer Großbank UBS hat Ryanair von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 17,75 auf 18,65 Euro angehoben. Der Billigflieger stehe vor guten Zeiten, schrieb Analyst Jarrod Castle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel begründete er mit der Verlagerung seiner Bewertungsbasis um ein Jahr in die Zukunft./edh/zb Datum der Analyse: 11.01.2018

