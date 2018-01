Zürich - Die Schweizer Banken gehen trotz der weiterhin belastenden Negativzinsen mit Zuversicht in das Jahr 2018. Insgesamt gehen 82% der Institute von steigenden operativen Ergebnissen aus, heisst es in dem am Donnerstag veröffentlichten Bankenbarometer 2018 des Beratungsunternehmens EY. Im Vorjahr waren noch 68% der Finanzinstitute von steigenden Ergebnissen ausgegangen. Weiterhin wird zudem das Kreditgeschäft als attraktiv eingeschätzt.

Die Banken hätten in den vergangenen Jahren eine hohe Widerstandsfähigkeit entwickelt und daraus ein neues Selbstbewusstsein entwickelt, schreibt EY in einer Mitteilung. Im laufenden Jahr hofften sie auch von Verbesserungen in den wirtschaftlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen zu profitieren.

Negativzinsen und die negativen Folgen

Die Negativzinsen werden weiterhin als problematisch erachtet - wie im Vorjahr sehen 86% der Institute negative Folgen für ihr Geschäft. ...

