Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist mit leichten Aufschlägen in den Handel am Donnerstag gestartet und macht damit den Rücksetzer vom Vortag etwas wett. Der SMI hatte sich am Vortag nach den zuvor erreichten Rekordständen deutlicher abgeschwächt. Insbesondere die Beruhigung an den Anleihemärkten wird von Marktteilnehmern ...

