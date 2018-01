NFS Capital: Value Opportunity Fund mit Jahresplus von 15 Prozent - Fondsvolumen über 50 Mio. Euro

Value Opportunity Fund mit Jahresplus von 15 Prozent - Fondsvolumen steigt erstmals über 50 Millionen Euro

Ruggell/Liechtenstein, 11. Januar 2018 - Der Value Opportunity Fund hat auch im abgelaufenen Jahr 2017 sein Ziel, eine attraktive Rendite bei gleichzeitig niedriger Volatilität zu erwirtschaften, erreicht. Mit einem Wertzuwachs von 15 Prozent in 2017 konnte der Fonds nicht nur den DAX mit einem Plus von 12,5 Prozent übertreffen. Die Volatilität im Fonds war mit 5,3 Prozent gerade einmal halb so hoch wie die 10,6 Prozent im deutschen Leitindex.

Die Kombination aus attraktiver Rendite und niedriger Volatilität sorgt auch für zunehmendes Interesse der Anleger am Value Opportunity Fund. Das Fondsvolumen lag zum Ende des abgelaufenen Jahres bei 51,3 Millionen Euro. Damit hat es sich in den vergangenen 12 Monaten mehr als verdreifacht.

"Zum Start ins Jahr 2018 sind wir mit einer Nettoaktienquote (nach Absicherung) von 80 Prozent und einer Cash-Quote von 8 Prozent vorsichtig optimistisch gestimmt", so Dennis Etzel, neben Peer Reichelt einer der Berater des Fonds. "Zwar sehen wir nach der jahrelangen Aufwärtsphase der Börsen insbesondere in den relativ ambitionierten Gewinnerwartungen für die Unternehmen ein hohes Rückschlagsrisiko. Gerade deshalb werden wir unseren Ansatz weiter verfolgen, in ein Portfolio aus Unternehmen mit dem Fokus auf solide und wenig zyklische Geschäftsmodelle bei noch vertretbarer Bewertung zu investieren, bei denen keine überzogenen Erwartungen hinsichtlich der Gewinnentwicklung bestehen", so Etzel weiter.

Seit dem 01. Januar 2018 wird der Value Opportunity Fund im Rahmen des deutschen Investmentsteuergesetzes steuerlich als Aktienfonds eingestuft. Dadurch erhalten Privatanleger eine Teilfreistellung in Höhe von 30 Prozent. Die Fondsstrategie als flexibler Mischfonds bleibt trotz der steuerlichen Einstufung als Aktienfonds unverändert.

Gelegenheit zu einem Gespräch mit den Beratern des Value Opportunity Fund bietet sich auf dem Jahresevent der Fonds-Branche, dem Fondsprofessionell Kongress am 24. Und 25. Januar in Mannheim. Peer Reichelt und Dennis Etzel werden dort die NFS Capital AG auch als Fonds-Boutique präsentieren, die Initiatoren, Private Banker und Berater dabei unterstützt, ihren eigenen Fonds aufzulegen und zu managen. Der Stand von NFS Capital befindet sich auf der Ebene 3, Nummer 212.

Über den Value Opportunity Fonds Der Value Opportunity Fund ist ein aktiv gemanagter, flexibler Mischfonds mit einem Fokus auf Mid- und Small-Cap Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum. Das Ziel des Fonds ist Aktienrenditen mit geringerer Volatilität zu erwirtschaften. Dies hat der Fonds seit seiner Auflage eindrucksvoll bewiesen und er wurde vielfach ausgezeichnet. Der Investmentansatz des Fonds kombiniert Value Investing mit Sondersituationen bei Unternehmen (z.B. Übernahmen, Spin-Offs, Restrukturierungen, Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge, Squeeze-Outs) sowohl bei Aktien als auch bei Unternehmensanleihen. Das Berater-Team des Fonds besteht aus Peer Reichelt, Mitgründer der NFS Capital AG, und Dennis Etzel, der über rund 20 Jahre Kapitalmarkterfahrung verfügt.

Über die NFS Capital AG Die NFS Capital AG mit Sitz in Ruggell wurde im Jahr 2010 gegründet. Sie bietet ihren Kunden die vollumfängliche Unterstützung im Bereich der Kapitalanlage und übernimmt die Verwaltung des Vermögens nach den Vorstellungen und Zielen des Kunden. Die NFS Capital AG stellt den Anlegern ein breites Produktspektrum zur Verfügung und ist dabei nicht an bestimmte Anbieter gebunden, sondern kann frei und absolut qualitätsorientiert entscheiden. Die ständige Analyse der Märkte und die Suche nach Produkten, die im gegenwärtigen Umfeld optimal geeignet sind, ist damit eine der wesentlichen Aufgaben der NFS Capital AG und ihrer Mitarbeiter.

Disclaimer Die Inhalte dieser Pressemitteilung dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind keine Aufforderung zum Erwerb oder zur Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente. Die wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr.

