Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist mit leichten Aufschlägen in den Handel am Donnerstag gestartet und macht damit den Rücksetzer vom Vortag etwas wett. Der SMI hatte sich am Vortag nach den zuvor erreichten Rekordständen deutlicher abgeschwächt. Insbesondere die Beruhigung an den Anleihemärkten wird von Marktteilnehmern als stabilisierend gewertet. Die Vorgaben waren indes verhalten. Während sich die US-Märkte nach Handelsschluss in Europa nur geringfügig bewegten, zeigte der Nikkei in Japan eine leichte Abschwächung.

Am Vortag hatten Bedenken um die Nachfrage nach US-Anleihen aus China für Abwärtsdruck gesorgt. Die Meldung, wonach die Volksrepublik weniger oder gar keine US-Staatsanleihen mehr kaufen könnte, wurde von der Regierung inzwischen dementiert. Ein weiterer Faktor, der derzeit an den Märkten für Bewegung sorgt, ist der jüngste Ölpreisanstieg. Im Tagesverlauf werden die Investoren auf das Sitzungsprotokoll der EZB sowie am Nachmittag auf die Erzeugerpreise in den USA schauen.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 09.30 Uhr 0,06% höher bei 9'530,71 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) liegt 0,01% höher auf 1'551,75 Zählern und der breite Swiss Performance Index (SPI) gewinnt 0,02% auf 10'929,47. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 13 im Plus und 17 im Minus.

Die Richemont-Aktien (+1,8%) sind nach Zahlen mit einigem Abstand grösste Gewinner unter den Blue Chips. Der Luxusgüterkonzern ...

