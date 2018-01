Frankfurt - Zuletzt hatte sich beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) bereits eine gewisse Kraftlosigkeit gezeigt, in dem die Tageskerzen eine immer kleinere Range aufwiesen, so die Analysten der Helaba. Gestern habe sich der Abgabedruck nochmals verstärkt, was einerseits auf die deutlichen Kursgewinne des Euro und andererseits mit dem Unterschreiten wichtiger Chartmarken zu begründen gewesen sei.

