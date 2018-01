München - Kommt es zu einem harten Brexit, wird dieser die deutsche Automobil-Zulieferindustrie hart treffen: Die Zulieferbranche müsste im Jahr des Ausscheidens mit Umsatzeinbußen in Höhe von 3,8 Milliarden Euro im Vergleich zu einem No-Brexit-Szenario rechnen, so das Prüfungs- und Beratungsunternehmen Deloitte in einer aktuellen Pressemitteilung.

