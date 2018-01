KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Die dänischen Windkraft-Anlagen haben im vergangenen Jahr so viel Strom produziert wie noch nie. 43,6 Prozent des Stromverbrauchs im Land sei durch Windkraft gedeckt worden, teilte das Energieministerium am Donnerstag mit. Minister Lars Christian Lilleholt sprach von einem "Weltrekord". "Wir können wie kein anderes Land der Welt große Mengen an Windkraft und anderer grüner Energie einspeisen und zugleich vernünftige Preise und eine hohe Versorgungssicherheit bewahren, so dass jederzeit Strom aus der Steckdose kommt", sagte er.

In den kommenden Jahren sollen weitere Offshore-Windparks im Meer gebaut werden. Das werde die Windstrom-Produktion weiter steigern, teilte das Ministerium mit. Ziel sei, im Jahr 2030 mindestens die Hälfte des Energiebedarfs durch Wind und Sonne zu decken./tam/DP/jha

ISIN DK0010268606 DE000A0D6554

AXC0130 2018-01-11/10:33