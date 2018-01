Von Hans Bentzien

FRANKFURT/BERLIN (Dow Jones)--Das Wirtschaftswachstum in Deutschland hat sich im vergangenen Jahr in etwa wie erwartet verstärkt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in Berlin mitteilte, stieg das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorjahr um 2,2 Prozent, nachdem es 2016 um 1,9 Prozent zugelegt hatte. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten 2,3 Prozent Wachstum prognostiziert. Kalenderbereinigt erhöhte sich das BIP um 2,5 (2016: 1,9) Prozent.

Die privaten Konsumausgaben nahmen um 2,0 (2,1) Prozent zu, der Staatskonsum stieg um 1,4 (3,7) Prozent. Die Ausrüstungsinvestitionen erhöhten sich um 3,5 (2,2) Prozent und die Bauinvestitionen um 2,6 (2,7) Prozent. Die sonstigen Anlagen stiegen um 3,5 (5,5) Prozent. Die deutschen Ausfuhren erhöhten sich im vergangenen Jahr um 4,7 (2,6) Prozent und die Einfuhren um 5,2 (3,9) Prozent.

Der Finanzierungssaldo des Staats war mit 38,4 (25,7) Milliarden Euro positiv, das waren 1,2 (0,8) Prozent des BIP.

