FRANKFURT (Dow Jones)--Union Investment, die Fondsgesellschaft der Volks- und Raiffeisenbanken, hat das aktiv gemanagte Immobilien-Fondsvermögen im vergangenen Jahr um 2,7 Milliarden Euro auf 34,5 Milliarden gesteigert und will weiter mit Augenmaß im Bereich Immobilien wachsen.

Durch den Einstieg in das Segment Wohnimmobilienfonds und eine strategische Partnerschaft im Bereich digitales Immobilienmanagement hat die in Hamburg ansässige Union Investment Real Estate GmbH 2017 die Weichen für künftiges Wachstum gestellt und will ihr Geschäft in diesem Jahr weiter diversifizieren, sagte Reinhard Kutscher, Vorsitzender der Geschäftsführung.

"Unternehmerisch haben wir zwei wichtige Schritte eingeleitet, um unsere führende Marktposition in Deutschland und Europa weiter auszubauen", sagte Kutscher.

Laut Union Investment war der im Mai 2017 gemeinsam mit der Zentral Boden Immobilien AG aufgelegte "UniImmo: Wohnen ZBI" vom Start weg der größte in Deutschland vertriebene Wohnimmobilienfonds für Privatanleger.

Im September vereinbarte Union Investment eine strategische Beteiligung an der Berliner Architrave GmbH, einer digitalen Asset-Management-Plattform.

Union Investment will im Bereich Immobilien weiterhin mit Augenmaß wachsen. "Wir haben in den letzten Jahren eine sehr vernünftige Balance zwischen Neuabsatz und Investitionsmöglichkeiten gefunden, die steigende Risiken an den Investmentmärkten berücksichtigt", sagte Kutscher.

Union Investment kaufte 2017 Immobilien mit einem Volumen von 3,2 Milliarden Euro. Im Jahr zuvor waren es noch rund 4 Milliarden Euro.

Bei Gewerbeimmobilien will der Immobilien-Investmentmanager künftig stärker im mittleren bis kleinvolumigen Marktsegment unterhalb von 100 bzw 50 Millionen Euro investieren.

Im Bereich Hotelimmobilien sind die USA, Mexiko und Australien interessant für künftige Investitionen, so Kutscher.

