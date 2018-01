Steffen Giebler hat am 01.01.2018 als Regional Commercial Director die Verantwortung für den Gesamtvertrieb des Kreditversicherers Coface in der Region Nordeuropa (Deutschland, Niederlande, Skandinavien) übernommen. Er folgt in dieser Position auf Dr. Thomas Götting, der das Unternehmen verlassen hat.

