Baar - Der Technologiekonzern Ascom hat im letzten Jahr den Umsatz und die EBITDA-Marge im Rahmen der eigenen Prognosen gesteigert. Die erzielten Resultate liegen allerdings am unteren Ende der Ziel-Bandbreite. Für Analysten sprechen daher von einer leisen Enttäuschung, und an der Börse geben die Ascom-Aktien etwas nach.

Ascom hat sich im Jahresverlauf 2017 gesteigert. Insgesamt resultierte im weitergeführten Geschäft ein Umsatzwachstum von 3% auf 309 Mio CHF, wie der Konzern am Mittwochabend auf Basis vorläufiger und ungeprüfter Ergebnisse vermeldete. Das Plus in Lokalwährungen habe 2,2% betragen. Im zweiten Halbjahr wurde dabei der klar grössere Anteil der Einnahmen verbucht. Die Verkäufe kamen in diesem Zeitraum konkret bei 166 Mio zu liegen (VJ 154,4 Mio).

Zufrieden zeigte sich das Management mit dem Bestellungseingang. Dank eines starken zweiten Halbjahres stieg der Auftragseingang auf rund 325 Mio CHF, was im Vergleich zum Vorjahr einem Anstieg von 7,2% entspricht (LW +6,4%). Der Auftragseingang im zweiten Halbjahr 2017 ...

