Am deutschen Aktienmarkt ist heute nur wenig Bewegung zu beobachten. Umso mehr war an den vorherigen Handelstagen geboten. Nach fünf Gewinntagen in Folge rutschte der DAX gestern ab. Thomas Bergmann von DER AKTIONÄR über die weiteren Perspektiven des deutschen Leitindex. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann im Gespräch mit Moderator Marco Uome. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen von Bedeutung sind. Sehen Sie den DAX-Check ab sofort immer live um 09:30 Uhr auf unserer Facebookseite oder auf unserer Homepage im Livestream.