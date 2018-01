Mit einer positiven Analystenaussage startete die Aktie von BASF am Donnerstag in den Handel. Die Analysten von Mainfirst erhöhten ihre Bewertung der Ludwigshafener von Neutral auf Outperform und hoben zugleich ihr Kursziel von 95 auf 109 Euro an. Zum einem erwarten sie, dass der Konzern das vergangene Jahr deutlich besser abgeschlossen habe als vom Markt erwartet. Zahlen dazu legt der Chemiekonzern am 27. Februar vor. Zum anderen könnte sich der Konzernumbau als ein Kurstreiber erweisen. Ein erster Schritt sei die auf den Weg gebrachte Fusion der Energietochter Wintershall mit der Dea-Gruppe. Am neuen Unternehmen würde BASF 67 Prozent der Anteile halten.

Charttechnisch bewegt sich die Aktie von BASF derzeit im langfristig übergeordnet bestehenden Aufwärtstrend, der aktuell zwischen 92,60 und 108,80 Euro beschrieben werden kann, zwischen 91 und 96 Euro zur Seite, nachdem sie Anfang November ein neues Allzeithoch bei 97,70 Euro erreichte, das zwar das vorherige Rekordhoch von 97,22 Euro übertraf, doch in den folgenden Wochen nicht bestätigt wurde. Um wieder in den steigenden Modus zu wechseln, müsste die Aktie aus der aktuell zur Seite laufenden Tendenz mit Notierungen über 96 Euro nach oben ausbrechen. Dann könnte die Aktie im dreistelligen Bereich bis zur Oberseite des Aufwärtstrendkanals laufen.

