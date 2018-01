Liebe Leser,

der Start in das neue Börsenjahr verlief für die Aktionäre von Geely Automobile Holdings relativ durchwachsen. In den USA gab es auf Dollarbasis am 3. Januar einen steilen Anstieg, der bereits am Folgetag fast vollständig wieder zurückgenommen wurde. Anschließend pendelte die Aktie unter geringen Schwankungen um die Marke von 3,57 US-Dollar seitwärts.

Für die europäischen Anleger ergab sich ein ganz anderes Bild. Hier spielte die Stärke des Euros gegenüber dem US-Dollar ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...