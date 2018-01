Liebe Leser,

die Gerüchteküche brodelt bei Continental. Was ist da geplant - eine Übernahme, ein Zusammenschluss, wird Continental übernommen oder übernimmt jemanden oder was sonst? Dass die Gerüchteküche brodelt, dafür sorgt auch Continental selbst. Das Unternehmen teilte schließlich mit, Zitat: "Wir bestätigen, dass wir uns in einem frühen Analysestadium befinden, Szenarien durchzuspielen, um unsere Organisation noch flexibler auf die Herausforderungen in der Automobilindustrie auszurichten." ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...