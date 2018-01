MOBOTIX AG: Das Restrukturierungsprogramm 'Fit for the Future' zeigt erste positive Wirkungen

MOBOTIX AG: Das Restrukturierungsprogramm 'Fit for the Future' zeigt erste positive Wirkungen 11.01.2018

Die MOBOTIX AG, Langmeil-Winnweiler, weist nach nunmehr vorliegenden vorläufigen und noch nicht testierten Geschäftszahlen Umsatzerlöse (vor Bauteileverkäufe) von 63,1 Mio. EUR und einen Jahresfehlbetrag (einschließlich Restrukturierungskosten) von 6,3 Mio. EUR für das Geschäftsjahr 2016/17 aus. Dies entspricht damit der am 23. Oktober 2017 veröffentlichten Prognose. Da der Beschluss über die Bestellung des Abschlussprüfers angefochten wurde und die Klageverfahren noch nicht beendet sind, konnte die Jahresabschlussprüfung noch nicht abgeschlossen werden.

Das im letzten Quartal des Geschäftsjahres 2016/17 eingeleitete Restrukturierungsprogramm "Fit for the Future" zeigt erste positive Wirkungen. So konnten im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2017/18 Umsatzerlöse in der Gruppe von 16,3 Mio. EUR erzielt werden, was im Vergleich zum Vorjahr einer Steigerung von 1,2 Mio. EUR oder 8,0 % entspricht. Der Quartalsüberschuss beträgt 0,3 Mio. EUR gegenüber einem Quartalsfehlbetrag von 0,5 Mio. EUR im Vorjahr. Die gegenüber dem Vorjahr erzielte Steigerung der Umsatzerlöse resultieren im Wesentlichen aus den Vertriebsregionen Russland, Middle East, Australien und USA, wobei die US-Tochtergesellschaft MOBOTIX CORP, New York, mit einer Umsatzsteigerung von rund 9,1 % wesentlich zur Umsatzsteigerung in der Gruppe beitragen konnte. Die Personalkostenquote und die Quote der sonstigen betrieblichen Aufwendungen konnten um ca. 6,4 % Punkte bzw. ca. 5,0 % Punkte verbessert werden.

Auch für die folgenden Quartale und das Geschäftsjahr 2017/18 insgesamt sind Umsatz- und Ergebnisverbesserungen gegenüber den Vorjahresquartalen geplant, die die MOBOTIX Gruppe im Geschäftsjahr 2017/18 voraussichtlich wieder in die Gewinnzone zurückführen werden. So liegt die für das Geschäftsjahr 2017/18 geplante Umsatzsteigerung bei rund 3 % gegenüber dem Geschäftsjahr 2016/17 und führt zu geplanten Umsatzerlösen (ohne Bauteileverkäufe) von 65 Mio. EUR für das Geschäftsjahr 2017/18. Der geplante Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2017/18 liegt entsprechend bei rund 0,3 Mio. EUR.

MOBOTIX AG
Kaiserstraße
67722 Langmeil
Deutschland
ISIN: DE0005218309
WKN: 521830

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

ISIN DE0005218309

