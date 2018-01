FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag wenig verändert. Am Vormittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1941 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,1992 Dollar festgesetzt.

Am Devisenmarkt hat sich die Lage zuletzt wieder beruhigt. Am Vortag hatte noch eine Kreise-Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg, wonach China über eine Verringerung oder gar einen Stopp seiner Käufe amerikanischer Staatsanleihen nachdenke, für Wirbel gesorgt. Die Meldung hatte den Dollar zeitweise deutlich belastet und dem Euro im Gegenzug Auftrieb gegeben.

Am frühen Donnerstagmorgen hat die chinesische Devisenbehörde den Bericht allerdings zurückgewiesen. Weiter hieß es, dass für den Kauf von US-Staatsanleihen die Marktbedingungen entscheidend seien.

Konjunkturdaten konnten den Euro am Vormittag nicht nennenswert bewegen. In Deutschland ist die Wirtschaft im vergangenen Jahr mit 2,2 Prozent nicht ganz so kräftig gewachsen wie erwartet. Zuvor wurde bekannt, dass die Industrieproduktion in Spanien im November überraschend stark und den vierten Monat in Folge gestiegen war.

Im weiteren Tagesverlauf könnten neue Konjunkturdaten aus der Eurozone und aus den USA für Impulse im Handel sorgen. Auf dem Programm stehen Kennzahlen zur Industrieproduktion aus dem Währungsraum. Am Nachmittag warten die Anleger auf Daten zur Entwicklung der Erzeugerpreise in den USA./jkr/bgf/jha/

