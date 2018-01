Talentia Software, ein führender Anbieter von HR- und Financial Performance-Unternehmenssoftware, übernimmt das Schweizer Unternehmen Addedo, um seine internationale Entwicklung schneller voranzutreiben. Ein wesentlicher Bestandteil der Strategie von Talentia Software ist es, die Führungsrolle des Unternehmens im Bereich der Corporate Performance Management (CPM)-Software weiter auszubauen und ein wichtiger europäischer Akteur auf diesem Markt zu werden.

Addedo mit Sitz in Zug, Schweiz, ist ein IT-Beratungshaus mit Spezialisierung auf Corporate Performance Management (CPM)-Dienste und -Anwendungen. Die Beratungsdienste von Addedo konzentrieren sich auf die Implementierung der CPM-Software, die Hauptfunktionen wie Konzernkonsolidierung, Budgetierung, Planung, Berichtwesen und Analysen umfasst. Addedo fungiert außerdem als unabhängiger lizenzierter Wiederverkäufer für marktführende CPM-Software-Lösungen und bietet seinen Kunden in diesem Bereich auch Wartungs- und Supportleistungen. Mit einen Umsatz von fast 11 Million Euro, rund 25 Mitarbeitern und 200 Kunden, darunter viele börsennotierte Unternehmen, unterhält das Unternehmen Niederlassungen in der Schweiz, Deutschland und Kanada.

Talentia Software erwirtschaftete 2016 einen Umsatz von über 55 Millionen Euro und hat Standorte in Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Portugal und Griechenland. Diese externe Wachstumsgelegenheit ist in Einklang mit der Übernahmestrategie des Unternehmens und ermöglicht Talentia Software eine physische Präsenz aufzubauen und seine Tätigkeiten in die von Addedo betreuten Länder auszuweiten. Darüber hinaus kann das Unternehmen mit dieser Übernahme seine Aktivitäten und die Kompetenz seiner Financial Performance-Produktreihe deutlich steigern.

Addedo ist ein lizenzierter Wiederverkäufer für IBM Cognos (ESA-Partner) und Longview und stellt als solcher Implementierungs-, Wartungs- und Supportdienstleistungen für seine Kunden zur Verfügung. Im Rahmen dieser Übernahme setzt Addedo seine Geschäftstätigkeit unter seiner eigenen Marke fort und nutzt seine starken Partnerschaften und seine Bekanntheit, um auf seinen Märkten zu expandieren. Diese Übernahme setzt außerdem die natürliche Komplementarität der Unternehmen effektiv ein und hilft die starken Synergien zwischen Talentia Software, einem Software-Anbieter, und Addedo, einer IT-Beratungs-, -Einrichtungs- und Support-Service-Firma, zu nutzen.

Michael Kempter bleibt President von Addedo und leitet die Aktivitäten von Talentia Software in der DACH-Region (Deutschland-Österreich-Schweiz) und die beginnenden Tätigkeiten in Nordamerika, wobei er die volle Unterstützung seines gegenwärtigen Führungsteams erhält. Er wird Mitglied des Executive Board von Talentia Software und untersteht Viviane Chaine-Ribeiro direkt.

Viviane Chaine-Ribeiro, President von Talentia Software: "Diese Übernahme ist ein neuer wichtiger Schritt in unserer externen Wachstumsstrategie. Mit ihr stärken wir unsere führende Position auf dem wachstumsstarken CPM-Markt weiter und beschleunigen unser Wachstum in Ländern wie der Schweiz und Deutschland. Auch versetzt sie uns in die Lage, in Nordamerika präsent zu werden, wo Addedo unlängst eine Niederlassung eröffnet hat. Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit Addedo anzutreten. Das Unternehmen erzielte über Jahre anhaltendes Wachstum und konnte so seine heutige marktführende Position erreichen. Talentia Software wird sehr von den Erkenntnissen und der erprobten Financial Performance-Kompetenz von Addedo profitieren und wir werden wiederum in die Lage versetzt, unseren Kunden und Mitarbeitern zusätzlichen Nutzen zu bieten."

Michael Kempter, President von Addedo: "Wir freuen uns über den Zusammenschluss mit Talentia Software und die Vereinigung unserer Fähigkeiten und unsere Leistungsstärke. Wir haben gemeinsame Werte, darunter unsere Verpflichtung, Dienstleistungen höchster Qualität für unsere Kunden bereitzustellen. Wir werden wechselseitig von unseren Kompetenzen profitieren, unser aktuelles Produktportfolio erweitern und gemeinsam für Vorteile bei der Ertragslage unserer Kunden eintreten."

Mit mehr als 3.600 Kunden in über 30 Ländern ist Talentia Software ein marktführender europäischer Anbieter von Finanz-Software (Rechnungswesen, Financial Performance) und HR-Software (Lohnbuchhaltung, Human Capital Management).

Talentia Software vermarktet, implementiert und unterstützt seine Lösungen direkt in Frankreich, Großbritannien, Spanien, Portugal, Griechenland und Italien. Darüber hinaus stellt das Unternehmen seine Lösungen über ein breites Netz von Vertriebspartnern in ganz Europa und Südamerika zur Verfügung.

