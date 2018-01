Nachdem der EUR/USD das Tageshoch bei 1,1970 gebildet hatte, nahmen die Angebote zu und so wurde in der vergangenen Stunde das neue Tagestief erreicht. Die Erholung des US-Dollar ist einer der wichtigsten Faktoren hinter der starken Abwärtskorrektur aus dem Bereich über der psychologischen Marke von 1,20, welche in Reaktion auf den Bericht, dass China ...

