ATHEN (dpa-AFX) - Die Proteste gegen geplante Änderungen des Streikrechts in Griechenland halten an. Zahlreiche Gewerkschaften kündigten umfangreiche Streiks für Freitag an. Am stärksten betroffen sein werde der Fährverkehr. Wie die Seeleute-Gewerkschaft mitteilte, soll ab Donnerstagmitternacht für 24 Stunden keine Fähre von und zu den Ägäis-Inseln auslaufen. Die meisten U-Bahnen in Athen sollen am Freitag bestreikt werden.

Am Donnerstag hängten Mitglieder der kommunistischen Gewerkschaft PAME an den Weißen Turm von Thessaloniki - das Wahrzeichen der nordgriechischen Hafenstadt - ein großes Transparent mit dem Spruch "Nehmt Eure Klauen weg vom Streik(recht)". Am Mittwoch hatten PAME-Mitglieder den Haupteingang des Regierungssitzes in Athen für etwa zwei Stunden blockiert. Andere Demonstranten waren in das Arbeitsministerium eingedrungen. Sie warfen Ministerpräsident Alexis Tsipras und seiner Regierung vor, das Streikrecht zunichte zu machen.

Im Zuge der harten Spar- und Reformpolitik soll am Montag ein Gesetzesbündel vom Parlament in Athen gebilligt werden. Unter anderem soll das Streikrecht eingeschränkt werden. Ein Streik soll dann nur dann legal sein, wenn mehr als 50 Prozent der Gewerkschaftsmitglieder zugestimmt haben. Bislang reichten 20 Prozent, in manchen Fällen auch nur der Beschluss des Vorstandes./tt/DP/jha

AXC0141 2018-01-11/10:57