Jetzt passiert genau das, was wir in den letzten Wochen und Monaten avisiert hatten für den Fall, dass die Dominanz der Leerverkäufer bei der Aktie des Windkraftanlagenbauers Nordex (ISIN: DE000A0D6554) ins Wanken gerät: Wir sehen eine Short Squeeze, ein "Ausquetschen" der Bären, die, indem sie jetzt in aller Eile ihre Short-Positionen eindecken müssen, diese Rallye noch selbst intensivieren. Es war nicht vorhersehbar, wann es dazu kommen würde. Aber nach zwei Jahren Dominanz der Leerverkäufer, die deshalb völlig sorglos agierten und einer Welle von Kurszielsenkungen seitens der Analysten, die den Eindruck erweckte, man verlängere die negative Einschätzung mit dem Lineal in die Zukunft, ohne auf die Stabilisierung der Fundamentals zu achten, musste es am Ende so kommen.

