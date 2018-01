Hamburg (ots) - Die ersten Folgen der neuen Staffel "Deutschland sucht den Superstar" sind gelaufen. Jetzt erfuhr InTouch (EVT 11.01.), dass ursprünglich Fan-Liebling Pietro Lombardi (25) als Juror im Gespräch war, RTL sich dann aber anders entschied. Eine Fehlentscheidung?



Jury-Boss Dieter Bohlen (63) sorgte bereits für Stimmung, bei seinen Mit-Juroren herrscht aber vielmehr das Schweigen der Memmen. "Diese Jury hat RTL alleine besetzt, da habe ich nicht mitgesprochen", erklärt der Pop-Titan. Dann würde die Jury eventuell anders aussehen und Pietro Lombardi säße anstelle von Musikproduzent Mousse T. an der Seite von Dieter Bohlen.



"Dieses Jahr wäre es schon fast so gekommen", bestätigt der 25-Jährige, doch er nimmt die Entscheidung gegen ihn gelassen: "Dann vielleicht im nächsten Jahr. Ich konzentriere mich jetzt darauf, einen neuen Nummer-eins-Hit zu landen."



