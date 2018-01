Exklusiver Schmuck der Marken Cartier oder Van Cleef & Arpels hat sich im Weihnachtsgeschäft besonders gut verkauft. Das brachte dem Luxuskonzern Richemont einen Umsatzsprung. Bei der Konkurrenz läuft es weniger gut.

Eine starke Nachfrage nach exklusivem Schmuck hat dem Schweizer Luxusgüterkonzern Richemont im Weihnachtsquartal die Kassen gefüllt. Der Umsatz kletterte im dritten Quartal des am 31. März 2018 endenden Geschäftsjahres 2017/18 währungsbereinigt um sieben Prozent auf 3,119 Milliarden Euro, wie der Genfer Konzern am Donnerstag mitteilte.

Damit wuchs der hinter dem französischen Branchenprimus LVMH zweitgrößte Hersteller von edlen Uhren, Schmuck, teurer Bekleidung und Lederwaren wie erwartet nicht mehr so schnell wie im ersten Halbjahr, als das Plus zwölf Prozent betragen hatte. Dies lag aber auch an besonders schwachen ...

