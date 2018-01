Nach Apple, Amazon und Google will nun angeblich auch Facebook einen smarten Lautsprecher namens "Portal" auf den Markt bringen. Was hinter Mark Zuckerbergs Ausflug in die Hardware-Welt stecken könnte.

Die Zukunft wird gesprächig: Wer Studien, Experten und Futurologen Glauben schenkt, dann lernen alle möglichen Geräte um uns herum bald das Sprechen. Vom Kühlschrank bis zum Auto. Hauptantreiber der maschinellen Dauerplauderer sind Konzerne wie Amazon mit dem Lautsprecher Echo oder Google mit seinem Home-System. Sie wollen ihre sprechenden Geräte an den Mensch und in sein Zuhause bringen. Jetzt mischt wohl auch noch Facebook mit: Laut einem Bericht der US-Website "Cheddar" will das soziale Netzwerk ein eigenes sprachgesteuertes Gerät auf den Markt bringen und Amazon und Google Konkurrenz machen.

Bereits vor geraumer Zeit wurde über den Einstieg von Facebook in das Geschäft mit der Hardware in Form eines Assistenten berichtet. Doch "Cheddar" will nun mehr erfahren haben: Das Gerät soll den Namen "Portal" tragen, mit Gesichtserkennung zu bedienen sein und hauptsächlich zur Videotelefonie verwendet werden. Aber auch Streaming von Musik und Videos soll möglich sein.

Das Gerät soll auf der Entwicklerkonferenz F8 Anfang Mai erstmals vorgestellt werden, heißt es. Der Schritt ist nur konsequent - nach Text, Bild und Video will ...

Den vollständigen Artikel lesen ...