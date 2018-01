Bad Marienberg - Die Raiffeisen Bank International (RBI) (ISIN AT0000606306/ WKN A0D9SU) setzt auf die Softwarelösung ABACUS/Transactions der Management- und Technologieberatung BearingPoint zur Erfüllung gleich mehrerer Anforderungen an das transaktionsbasierte Reporting, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

