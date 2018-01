Frankfurt - Meldungen, wonach offizielle Kreise in China Renditen amerikanischer Staatsanleihen als zu wenig attraktiv erachten und Käufe reduzieren, vielleicht sogar einstellen könnten, trafen die Märkte zur Unzeit, so die Analysten der Helaba.Die chinesische Devisenaufsicht habe diese Informationen allerdings bereits als falsch bezeichnet. Steigende Renditen in Kombination mit dem überdurchschnittlichen Angebot neuer Anleihen hätten für Verstimmung gesorgt. Die nachlassende Risikoneigung an den Aktienmärkten habe den Abverkauf erst spät stoppen können.

Den vollständigen Artikel lesen ...