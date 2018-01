Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Wirtschaft hat im Schlussquartal leicht an Tempo verloren. Die Wirtschaftsleistung (BIP) legte um etwa ein halbes Prozent zu. Das erklärte das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Daten bei der Bekanntgabe des Jahreswachstums für 2017. Im dritten Quartal war das BIP um 0,8 Prozent geklettert. Die Statistiker wollen am 14. Februar die exakten Zahlen für das vierte Quartal vorlegen. Im Gesamtjahr hatte die deutsche Wirtschaft ein überdurchschnittliches Plus von 2,2 Prozent erreicht. Der Statistische Überhang beträgt 1 Prozentpunkt.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/cbr

(END) Dow Jones Newswires

January 11, 2018 04:44 ET (09:44 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.