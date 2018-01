Mit 80,05 US-Cents erreichte der März-Future von Baumwolle ein neues Hoch. Weitaus deutlicher im Plus befindet sich die hierzu vorgestellte, gehebelte Long-Position auf den Baumwollpreis. Unsere Ende November erstmals vorgestellte Idee, mit der WKN DGY5UL auf einen steigenden Baumwollpreis zu setzen, erhöhte auch in den letzten Tagen weiterhin ihren Gewinn. Der vorgestellte Open End Turbo Long notiert zur Stunde an der Börse Stuttgart zum Geldkurs von 1,27 Euro und befindet sich seit unserer ersten Vorstellung mit 123 Prozent im Plus. Auch seit unserem letzten Update vor einer Woche legte die Position um weitere 10 Prozent zu. Wer seinen Gewinn allerdings noch nicht mitnehmen, sondern in der Erwartung ...

