FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 11.01.2018 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS COMPUTACENTER TO 'EQUAL WEIGHT' ('OW) - TARGET 1080 (1030) PENCE - BARCLAYS RAISES JUST EAT TO 'OVERWEIGHT' ('EQUAL WEIGHT') - TARGET 1000 (700) P - BERENBERG CUTS INTERSERVE PRICE TARGET TO 120 (200) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS PLAYTECH TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 950 (1000) PENCE - BERENBERG RAISES HOSTELWORLD GROUP PRICE TARGET TO 420 (370) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES INTERCONTINENTAL HOTELS PRICE TARGET TO 4500 (4200) P - 'HOLD' - BERENBERG RAISES LADBROKES PRICE TARGET TO 215 (155) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES TEN ENTERTAINMENT PRICE TARGET TO 280 (240) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES WILLIAM HILL PRICE TARGET TO 280 (260) PENCE - 'HOLD' - BERNSTEIN CUTS WOOD GROUP PRICE TARGET TO 1020 (1040) PENCE - 'OUTPERFORM' - BERNSTEIN RAISES PETROFAC PRICE TARGET TO 410 (370) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES HUNTING PRICE TARGET TO 700 (625) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES WILLIAM HILL TO 'OUTPERFORM' (N) - TARGET 380 (240) P - CS CUTS WEIR GROUP TO 'NEUTRAL' ('OUTPERFORM') - TARGET 2200 (2300) PENCE - GOLDMAN CUTS CENTAMIN PRICE TARGET TO 195 (205) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - GOLDMAN CUTS MICRO FOCUS PRICE TARGET TO 2500 (2600) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS TED BAKER TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 3250 (3000) PENCE - GOLDMAN RAISES CRODA PRICE TARGET TO 4610 (3880) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES SAINSBURY(J) PRICE TARGET TO 231 (222) PENCE - 'SELL' - INVESTEC CUTS METRO BANK PLC TO 'SELL' ('HOLD') - INVESTEC INITIATES ADMIRAL GROUP WITH 'SELL' - TARGET 1750 PENCE - INVESTEC INITIATES BEAZLEY PLC WITH 'BUY' - TARGET 565 PENCE - INVESTEC INITIATES DIRECT LINE WITH 'BUY' - TARGET 410 PENCE - INVESTEC INITIATES ESURE GROUP WITH 'REDUCE' - TARGET 240 PENCE - INVESTEC INITIATES HASTINGS GROUP WITH 'BUY' - TARGET 350 PENCE - INVESTEC INITIATES HISCOX WITH 'ADD' - TARGET 1500 PENCE - INVESTEC INITIATES JARDINE LLOYD THOMPSON WITH 'REDUCE' - INVESTEC INITIATES LANCASHIRE HLDGS WITH 'REDUCE' - TARGET 670 PENCE - INVESTEC INITIATES RSA INSURANCE WITH 'BUY' - TARGET 690 PENCE - INVESTEC INITIATES SAGA PLC WITH 'HOLD' - TARGET 125 PENCE - JEFFERIES RAISES FENNER PRICE TARGET TO 500 (450) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES PREMIER OIL PRICE TARGET TO 120 (110) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES SAFESTORE PRICE TARGET TO 495 (398) PENCE - 'HOLD' - JPM RAISES ULTRA ELECTRONICS TO 'OVERWEIGHT' ('NEUTRAL') - PT 1675 (1735) PENCE - JPMORGAN CUTS PETRA DIAMONDS PRICE TARGET TO 115 (120) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS POLYMETAL PRICE TARGET TO 900 (920) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS RANDGOLD RESOURCES PRICE TARGET TO 7000 (7100) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 1670 (1620) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BHP BILLITON PRICE TARGET TO 1405 (1400) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES FERREXPO PRICE TARGET TO 260 (240) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 470 (450) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES HOCHSCHILD MINING PL PRICE TARGET TO 210 (205) P - 'UW' - JPMORGAN RAISES KAZ MINERALS PRICE TARGET TO 900 (850) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 3850 (3750) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 3850 (3750) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES TULLOW OIL PLC PRICE TARGET TO 255 (245) PENCE - 'OVERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX RAISES PAGEGROUP PRICE TARGET TO 560 (550) PENCE - 'BUY' - KEPLER CHEUVREUX RAISES UBM PLC PRICE TARGET TO 780 (750) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM CUTS CARD FACTORY TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 300 (365) PENCE - LIBERUM CUTS GAME DIGITAL TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 65 (45) PENCE - LIBERUM INITIATES HOLLYWOOD BOWL WITH 'BUY' - TARGET 260 PENCE - LIBERUM RAISES ASOS PRICE TARGET TO 8000 (6400) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES HOTEL CHOCOLAT PRICE TARGET TO 410 (365) PENCE - 'BUY' - MS RAISES ANGLO AMERICAN TO 'OVERWEIGHT' ('EQUAL-W.') - TARGET 1900 (1600) P - NUMIS CUTS GREENE KING TO 'REDUCE' ('HOLD') - NUMIS CUTS MITCHELLS & BUTLERS TO 'REDUCE' ('HOLD') - NUMIS RAISES POLAR CAPITAL TO 'ADD' ('HOLD') - PEEL HUNT CUTS BARRATT DEVELOPMENTS TO 'HOLD' ('ADD') - PEEL HUNT CUTS SOCO INTERNATIONAL TO 'HOLD' ('BUY') - PEEL HUNT RAISES RATHBONE BROS TO 'ADD' ('HOLD') - TARGET 2800 (2630) PENCE - RBC CAPITAL CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 450 (470) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CAPITAL CUTS PENNON GROUP PRICE TARGET TO 925 (950) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CAPITAL RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2050 (1950) P - 'OUTPERFORM' - RBC CAPITAL RAISES BHP BILLITON PRICE TARGET TO 1450 (1350) P - 'UNDERPERFORM' - RBC CAPITAL RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 4200 (4000) P - 'SECTOR PERFORM' - RBC CAPITAL RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 4200 (4000) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 1660 (1545) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information.