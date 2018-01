Hamburg (ots) - Designerin Cathy Hummels, 29, verzichtet bei ihrem Ehemann, Fußballnationalspieler Mats Hummels, 29, auf modische Tipps. "Ich lasse ihn frei entscheiden, was er trägt", sagt sie im Interview mit GALA (Heft 03/2018, EVT 11.01.18). "Und ich muss sagen, dass ich meist sehr d'accord damit bin." Standardgeschenke wie Socken oder Unterwäsche würde sie ihm nie machen, versichert Cathy Hummels. "Das ist nicht mein Stil, ich finde das unpersönlich."



