Richemont: Purer Luxus

Der Kurs der Richemont-Aktie (WKN: A1W5CV / ISIN: CH0210483332) kam zuletzt kaum in Schwung. Am Donnerstag herrschte dagegen großer Anlegerjubel, nachdem der Schweizer Luxusgüterhersteller seine neuesten Umsatzzahlen präsentiert hatte.

Quelle: de.4.traders.com

Im dritten Quartal 2017/18 (Ende Dezember) wuchsen die Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahr gerade einmal um 1 Prozent auf 3,1 Mrd. Euro. Bereinigt um Währungseffekte lag das Plus jedoch bei 7 Prozent und damit sogar über den Erwartungen. Besonders gut liefen die Geschäfte in Asien-Pazifik sowie im Nahen Osten und Afrika. Dagegen wurden in Europa sogar auf bereinigter Basis geringere Erlöse gemeldet. Dabei überzeugte vor allem die Schmuck-Sparte.

