Zwar ist die Halbleitertechnologie die Basis aller elektronischen Produkte, aber es ist die Software, die unsere moderne Welt erst möglich macht. Im Vergleich zur Hardware bietet Software eine nahezu grenzenlose Flexibilität, und in Zusammenarbeit mit einem Hochleistungs-Mikroprozessor kann sie sehr gute Ergebnisse liefern. Die Fortschritte Künstlicher Intelligenz wären beispielsweise nicht ohne Software umsetzbar, die auf den aktuellen Mikroprozessoren läuft.

In den letzten Jahrzehnten war eine Verschiebung des Gleichgewichts zwischen Hard- und Software zu erkennen. Es wird allgemein akzeptiert, dass heutzutage etwa 70 Prozent der Funktionalität eines Produkts durch eingebettete Software bereitgestellt wird, und dies fast ausschließlich aufgrund ihrer Flexibilität.

Die Leistungsgrenzen verschieben sich anwendungsbedingt ständig nach oben, wodurch dieses Ungleichgewicht zu einem einschränkenden Faktor wird. Software ist letztlich die Implementierung einer Funktion in abstrakter Form, was aber unvermeidbare Kosten in Form von Ausführungszeit generiert. Wenn Entwickler dieselbe Funktion in dedizierter Hardware auf Transistorebene implementieren, dann führt die Komponente sie zwangsläufig schneller aus. Dieser Leistungszuwachs ...

