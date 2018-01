Zürich (ots) - Nicht nur auf der CES in Las Vegas spielen

Sprachassistenten eine grosse Rolle, auch 64 Prozent der Deutschen

nutzen sie bereits im Alltag, so die Studie "Conversational Commerce:

Why Consumers Are Embracing Voice Assistants in Their Lives" des

Digital Transformation Institute von Capgemini. Die meisten davon

bevorzugen das Smartphone (84 Prozent), einige ziehen diesen Weg

inzwischen sogar Apps oder Website vor (15 Prozent). Daher lohnt sich

nun eine Investition in die Technologie auch für Unternehmen: Käufer

sind durchaus bereit, künftig 500 Prozent mehr via Sprachassistent

auszugeben, als sie es bisher schon tun. Warum Verbraucher den

Sprachassistenten vorziehen, wo die Deutschen skeptisch sind und

welche Möglichkeiten dies für Unternehmen bietet, hat Capgemini unter

anderem 1.000 Deutsche gefragt.



Martin Arnoldy, Leiter Konsumgüter, Handel und Transport bei

Capgemini in Deutschland, sagt dazu: "Die Technologie steht an einem

Wendepunkt: Sprachassistenten können in diesem Jahr endlich mit der

menschlichen Spracherkennung mithalten, jetzt wird es für den Nutzer

bequem und damit für Unternehmen spannend. Obwohl der Deutsche Trends

nicht unbedingt als Erster aufgreift, geben bereits 16 Prozent ihr

Geld via Sprachassistent aus. Für mich heisst das: Der Handel steht

vor einer neuen Digitalisierungswelle."



Lieber den Sprachassistenten fragen, als extra in die Bank gehen



Verbraucher entwickeln eine starke Präferenz für die Interaktion

mit Unternehmen über Sprachassistenten. Die Studie ergab, dass

weltweit rund ein Viertel (24 Prozent) der Befragten lieber einen

Sprachassistenten als eine Website nutzen würde - in Deutschland ist

es immerhin noch jeder Sechste (15 Prozent). In den nächsten drei

Jahren wird dieser Anteil auf 27 Prozent (weltweit 40 Prozent)

steigen. Knapp jeder Fünfte (18 Prozent) gibt an, dass er lieber den

Sprachassistenten konsultiert, als in den Laden oder die Bankfiliale

zu gehen - jeder zehnte Deutsche handhabt das bereits heute schon so

(10 Prozent).



Deutsche Nutzer von Sprachassistenten geben derzeit zwar nur zwei

Prozent ihrer gesamten Konsumausgaben über Sprachassistenten aus,

aber es wird erwartet, dass sich dieser Anteil in den nächsten drei

Jahren auf 13 Prozent erhöhen wird, wodurch sich der Anteil für

physische Geschäfte (51 Prozent) und Webseiten (37 Prozent)

verringert. Während das Streamen von Musik und die Suche nach

Informationen auch heute noch die beliebtesten Verwendungen für

Sprachassistenten sind, hat ein knappes Viertel der Befragten (24

Prozent) sie auch für den Kauf von Produkten wie Lebensmitteln,

Haushaltswaren und Kleidung verwendet. Derzeit haben 16 Prozent der

Benutzer bereits einen Sprachassistenten für Zahlungen oder

Geldüberweisungen verwendet, doch 46 Prozent der Benutzer zeigen

Interesse an der Verwendung von Sprachassistenten für Bankgeschäfte,

da mehr und mehr intelligente Lautsprecher Funktionen wie

Kreditkartenzahlungen per Sprache anbieten.



Kunden machen gute Erfahrungen - aber er muss auch schwäbisch

verstehen



Verbraucher, die Sprachassistenten verwenden, schätzen ihre

Erfahrungen sehr positiv ein, 65 Prozent sind mit ihrem

Sprachassistenten zufrieden. 52 Prozent der deutschen Verbraucher

nennen insbesondere Komfort, die Möglichkeit, Dinge freihändig zu

erledigen (47 Prozent) und die Automatisierung von

Routine-Shopping-Aufgaben (37 Prozent) als Hauptgründe, warum sie

Sprachassistenten gegenüber mobilen Anwendungen und Webseiten

bevorzugen. Die Fähigkeit des Sprachassistenten, den menschlichen

Benutzer zu verstehen, ist ebenfalls von entscheidender Bedeutung: 81

Prozent der Benutzer erwarten, dass der Sprachassistent ihre

Aussprache und ihren Akzent versteht. Der Report zeigte auch, dass

Sprachassistenten unter 33- bis 45-Jährigen am beliebtesten sind,

etwa ein Fünftel der Nutzer haben ein jährliches

Vorsteuerhaushaltseinkommen von mehr als 100.000 US-Dollar.



Konkrete Vorteile für Händler und Marken



Marken, die gute Erfahrungen mit Sprachassistenten ermöglichen,

generieren mehr Geschäft und positive Mundpropaganda. Der Bericht

kommt zu dem Ergebnis, dass 45 Prozent der Nutzer von

Sprachassistenten eine positive Erfahrung mit Freunden und Familie

teilen und sogar 31 Prozent der derzeitigen Nicht-Nutzer würden eine

Marke nach positiven Erfahrungen wieder in Betracht ziehen. Mit nicht

geringem Effekt: Bis zu fünf Prozent mehr wären Verbraucher bereit,

auszugeben.



Forschungsmethodik



Das Digital Transformation Institute von Capgemini befragte über

5.000 Verbraucher in den USA, Grossbritannien und Frankreich, sowie

1.010 in Deutschland. Ergänzt wurde die quantitative Forschung durch

Fokusgruppengespräche mit Verbrauchern aus jedem Land, die virtuell

durchgeführt wurden. Die Umfrage - wie auch die

Fokusgruppen-Diskussionen - hatte eine gesunde Mischung aus

Demografie und User/Non-User-Persönlichkeit.



Eine Kopie des Berichts kann hier (http://ots.de/WeW4T)

heruntergeladen werden.



Über Capgemini



Capgemini ist einer der weltweit führenden Anbieter von

Management- und IT-Beratung, Technologie-Services und Digitaler

Transformation. Als ein Wegbereiter für Innovation unterstützt das

Unternehmen seine Kunden bei deren komplexen Herausforderungen rund

um Cloud, Digital und Plattformen. Auf dem Fundament von 50 Jahren

Erfahrung und umfangreichem branchenspezifischen Know-how hilft

Capgemini seinen Kunden, ihre Geschäftsziele zu erreichen. Hierfür

steht ein komplettes Leistungsspektrum von der Strategieentwicklung

bis zum Geschäftsbetrieb zur Verfügung. Capgemini ist überzeugt

davon, dass der geschäftliche Wert von Technologie von und durch

Menschen entsteht. Die Gruppe ist ein multikulturelles Unternehmen

mit 200.000 Mitarbeitern in über 40 Ländern, das 2016 einen Umsatz

von 12,5 Milliarden Euro erwirtschaftet hat.



Mehr unter www.capgemini.com/de. People matter, results count.



Über das Digital Transformation Institute



Das Digital Transformation Institute ist Capgeminis hauseigener

Think-Tank in digitalen Angelegenheiten. Das Institut veröffentlicht

Forschungsarbeiten über den Einfluss digitaler Technologien auf

grosse traditionelle Unternehmen. Das Team greift dabei auf das

weltweite Netzwerk von Capgemini-Experten zurück und arbeitet eng mit

akademischen und technologischen Partnern zusammen. Das Institut hat

Forschungszentren im Vereinigten Königreich und in Indien.





