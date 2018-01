eXXcellent solutions gehört zu den Top-Arbeitgebern des Mittelstands in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das ist das Ergebnis einer Studie, die Focus-Business in Zusammenarbeit mit kununu.com, dem Arbeitgeberbewertungsportal für Angestellte, Auszubildende und Bewerber erstmals durchgeführt hat. Die eXXcellent solutions platziert sich unter den 1300 beliebtesten mittelständischen Arbeitgebern im deutschsprachigen Raum. Dr. Martina Burgetsmeier, Mitgründerin und Geschäftsführerin der eXXcellent solutions in Ulm, sagt über das Abschneiden ihres Unternehmens: "Das ist ein sensationelles Ergebnis! Es zeigt, dass wir den Zeitgeist richtig interpretieren - anspruchsvolle Projekte und klare Orientierung, Weiterentwicklung des Einzelnen gepaart mit einem starken Wir-Gefühl. So sind wir und das kommt auch bei unseren Mitarbeitern an." Hubertus Heuer-Nause, ebenfalls Mitgründer und Geschäftsführer der eXXcellent in München ergänzt: "Wir gestalten unser Miteinander proaktiv. Es ist ein fortlaufender, gemeinsamer Diskurs auf Augenhöhe. Der erste Platz im deutschen Mittelstand der Kategorie 51-200 Mitarbeiter, der vierte Platz in der DACH-Region - dass unsere Kultur so gespiegelt wird, ist wirklich ein Erfolg und die Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Weg sind." Um die 1300 Top-Arbeitgeber des Mittelstands in der DACH-Region zu ermitteln, werteten Focus-Business und das Marktforschungsunternehmen Media Market Insights (MMI) rund 13.000 Datensätze mit mehr als 324.000 Arbeitgeber-Urteilen des Bewertungsportals Kununu aus. Berücksichtigt wurden Unternehmen mit mindestens elf und höchstens 500 Mitarbeitern. Um in die finale Auswahl zu kommen, mussten sie bestimmten Kriterien genügen - zum Beispiel ihren Sitz in der DACH-Region haben, auf Kununu mit 4,12 von fünf Punkten oder besser bewertet sein und eine Mindestanzahl an aktuellen Kununu-Bewertungen vorweisen können. Die endgültige Platzierung bestimmt ein Punktewert, der sich aus dem Bewertungsdurchschnitt, der Anzahl der Bewertungen auf Kununu und der Mitarbeiteranzahl zusammensetzt. Jeder der in der Top-Liste genannten Mittelständler wird als "Top Arbeitgeber Mittelstand 2018" ausgezeichnet. Weitere Informationen: eXXcellent solutions gmbh Gerhard Gruber Beim Alten Fritz 2 D - 89075 Ulm Tel.: +49 731 55026-0 Fax: +49 731 55026-99 info@exxcellent. de www.exxcellent.de Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Press'n'Relations GmbH Uwe Pagel Magirusstraße 33 - D-89077 Ulm Tel.: +49 731 96 287-15 Fax: +49 731 96 287-97 upa@press-n-relations.de www.press-n-relations.de eXXcellent solutions bietet seinen Kunden umfassende Unterstützung bei der Konzep-tion und Umsetzung von Consulting und IT-Projekten. Eine besondere Stärke ist die ganzheitliche Betrachtung, von der Analyse und Optimierung der Prozesse bis hin zur Implementierung der sich daraus ergebenden Ziel-Systemlandschaft. "Unsere Vision ist die ideale Kundenlösung - diese Vision leitet das Unternehmen bei der Herstellung von individuellen Lösungen. Das Unternehmen wurde im Mai 2001 gegründet, beschäf-tigt derzeit 115 Mitarbeiter an den Standorten Ulm, München und Stuttgart und ver-zeichnet ein kontinuierliches Umsatzwachstum. Dies ist eine Presseinformation der eXXcellent solutions gmbh, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

