Opel-Mutter PSA stellt das Deutschland-Geschäft seiner französischen Marken personell neu auf. Alberic Chopelin wechselt zurück in die PSA-Zentrale, sein Nachfolger kommt aus Rüsselsheim.

Das Jahr beginnt für die Opel-Mutter PSA in Deutschland mit einem Wechsel an der Spitze. Mit Rasmus Reuter soll künftig ein erfahrener Opel-Manager das Geschäft der französischen Marken Peugeot, Citroën und DS in Deutschland leiten, verkündete das Unternehmen am Donnerstag. Der 50-jährige Diplom-Kaufmann verantwortete zuletzt das Aftersales-Geschäft von Opel und Vauxhall und konnte dabei einige Fortschritte vorweisen. Seine Aufgabe in der PSA-Zentrale in Köln dürfte es sein, das Händlernetz der Franzosen auf Vordermann zu bringen. Zu groß ist bei PSA noch die Differenz zwischen erfolgreichen und erfolglosen Händlern.

Der bisherige PSA-Deutschlandchef Alberic Chopelin (41) wechselt dagegen nach ...

