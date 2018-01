Liebe Leser,

an Weihnachten haben die Käufer von K+S offensichtlich viel Kraft getankt, denn gleich im Anschluss an die Feiertage ging es los. Die Aktie löste sich aus der kleineren Seitwärtsbewegung, in der sie in den Tagen zuvor gesteckt hatte, und stieg bis zum Jahresende steil an.

Der Jahreswechsel selbst brachte zwar wieder einen zusätzlichen Feiertag mit sich, aber die einmal begonnene Rallye setzten die Anleger mit unverminderter Dynamik fort. Einige kleinere Rücksetzer gab ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...