BERLIN (dpa-AFX) - Die Industrie erwartet trotz internationaler Unsicherheitsfaktoren eine stabile Fortsetzung des Aufschwungs in Deutschland. "Echte Risiken für eine konjunkturelle Überhitzung sehen wir nicht", sagte der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Dieter Kempf, am Donnerstag. Die Entwicklung sei "nachhaltig und robust" und werde erneut etliche Hunderttausend neue Arbeitsplätze entstehen lassen. Der BDI erwartet für 2018 ein Plus des Bruttoinlandsprodukts von 2,25 Prozent, nachdem die deutsche Wirtschaft nach vorläufigen amtlichen Daten 2017 um 2,2 Prozent gewachsen ist. Handelsrisiken sieht der Verband vor allem in China und den USA./sam/DP/jha

