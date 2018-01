Baar - Die Partners Group befindet sich weiter auf Erfolgskurs. Das Unternehmen verzeichnete 2017 einen stärkeren Zufluss von Kundengeldern und höhere verwaltete Vermögen, als es sich selbst zum Ziel gesetzt hatte. Ins neue Jahr ist die Gesellschaft mit einer soliden Nachfrage gestartet, entsprechend rechnet es für das Gesamtjahr erneut mit einer höheren Kundennachfrage. Die Aktien rutschten nach anfänglichen Kursavancen dennoch leicht ins Minus.

"2017 war von umfangreichen Kundennachfragen nach sämtlichen Kernprogrammen über alle Anlageklassen hinweg gekennzeichnet", sagte Co-CEO André Frei am Donnerstag an einer Telefonkonferenz. Dabei habe man bezüglich Kundennachfrage im zweiten Halbjahr an das bereits starke erste Semester angeknüpft.

Zahlungszusagen von 13,3 Mrd Euro

In der Berichtsperiode erhielt der auf Privatmarktanlagen spezialisierte Vermögensverwalter von seinen Kunden Zahlungszusagen in Höhe von 13,3 Mrd EUR, nach 9,2 Mrd im Vorjahr. Selbst hatte sich das Unternehmen einen Zufluss von 10 bis 12 Mrd EUR zum Ziel gesetzt. Die Rekordsumme bei der Kundennachfrage beruhe auf einer Kombination aus einer soliden Pipeline an Investitionsmöglichkeiten und einer starken Nachfrage nach Kernprogrammen und Mandaten der Firma, hiess es.

