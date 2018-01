"Was die Zukunft des Verpackungs- und Etikettendrucks in China betrifft, sind wir sehr optimistisch", so Benny Huang, CEO von Heidelberg China. "Im Zuge der wachsenden Mittelschicht und der zunehmenden Urbanisierung in den vergangenen Jahren werden immer speziellere Forderungen an den Verpackungs- und Etikettenbereich gestellt. Wir werden den Verpackungs- und Etikettendruckereien in China auch weiterhin hochwertige Produkte und Dienstleistungen anbieten." Asien ist mittlerweile der am schnellsten wachsende Etikettenmarkt der Welt. Bis 2019 wird dem asiatischen Etikettenmarkt ein Wachstum von 5,5 Prozent prognostiziert, wobei die Wachstumsrate für Selbstklebeetiketten sogar 6,3 Prozent betragen dürfte.

"Aufgrund der höheren Rohstoff- und Lohnkosten achten Druckereien heutzutage mehr auf die Produktivität", erklärt Teddy Jiang, General Manager von Gallus Shanghai. "Gleichzeitig werden die Verpackungs- und Etikettendrucker mit Markttrends wie beispielsweise kleinere Auflagen, Mehrfachaufträge und Produktdiversifizierungen konfrontiert, die von Verbrauchern und Markenartiklern mehr und mehr nachgefragt werden."

Seit Gallus vor nahezu zehn Jahren in den chinesischen Markt eintrat, hat das Unternehmen mehr als 100 Maschinen verkauft. Gemeinsam mit Heidelberg China wird Gallus seine Maschinen einem breiteren chinesischen Kundenpublikum präsentieren.

