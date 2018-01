Barclays hat SAP auf "Overweight" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Die so genannte vierte industrielle Revolution habe sowohl angebots- als auch nachfrageseitig Einfluss auf so gut wie jeden Industriebereich, schrieb Analyst Gerardus Vos in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Software-Unternehmen und IT-Dienstleistern. Um auf diesen Trend zu setzen, sei die Just-Eat-Aktie am geeignetsten. SAP sollte aber ebenfalls vom erwarteten breit angelegten Systemaufrüstungszyklus profitieren./ck/la Datum der Analyse: 11.01.2018

