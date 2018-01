Köln (ots) -



18 Hörbücher stehen im Finale des Deutschen Hörbuchpreises 2018: Jeweils drei Produktionen in sechs Kategorien sind nominiert. Aus insgesamt 279 eingereichten Hörbüchern wählte die Nominierungsjury diese Titel für die Endrunde aus:



Um die Auszeichnung als Beste Interpretin wetteifern die Schauspielerinnen Sandra Hüller (mit Mariana Lekys Roman "Was man von hier aus sehen kann"), Wiebke Puls (mit Marina Abramovic' Autobiografie "Durch Mauern gehen") und Valery Tscheplanowa (mit Paulus Hochgatterers Erzählung "Der Tag, an dem mein Großvater ein Held war").



Drei Schauspielkollegen konkurrieren um den Preis in der Kategorie Bester Interpret: Christian Berkel liest "Die Hauptstadt" von Buchpreisgewinner Robert Menasse, Andreas Fröhlich das neue Zamonien-Abenteuer von Walter Moers ("Prinzessin Insomnia & der alptraumfarbene Nachtmahr") und Heiko Ruprecht die Erzählung "Ein Monat auf dem Land" aus der Feder des britischen Schriftstellers J.L. Carr.



Nominiert in der Kategorie Bestes Hörspiel ist mit "Dienstbare Geister" von Paul Plamper ein Hörspiel zur Kolonialgeschichte und Migration, außerdem Kai Grehns Adaption von Jack Londons letztem Roman "Die Zwangsjacke" und "Georg Horvath ist verstimmt", ein Stück von Regisseur Oliver Sturm mit einer Figur aus Sasa Stanisic Erzählband "Der Fallensteller".



Als Bestes Sachhörbuch wird eine der folgenden Produktionen ausgezeichnet: "Fritz Bauer. Sein Leben, sein Denken, sein Wirken" porträtiert den Initiator der Auschwitz-Prozesse, "Die Welt im Rücken" ist die vom Autor Thomas Melle gelesene Chronik einer manisch-depressiven Erkrankung und mit "Gotthold Ephraim Lessing. Dichter, Kritiker...Spieler. Facetten eines ruhelosen Lebens" wirft Beate Herfurth-Uber ein neues Licht auf den großen Aufklärer.



In der Kategorie Bestes Kinderhörbuch entschied sich die Nominierungsjury für das Hörspiel "Käferkumpel" nach der Buchvorlage von M.G. Leonard, für Verena Reinhardts Zirkuskrimi "Die furchtlose Nelli, die tollkühne Trude und der geheimnisvolle Nachtflieger", gelesen von Franziska Hartmann, und für Stefanie Taschinskis Buch "Caspar und der Meister des Vergessens" in der Interpretation von Simon Jäger.



Die Finalisten in der Kategorie Beste Unterhaltung sind "COOKIE. Sieben Takes aus ihrem Leben", eine Hommage von Michael Farin an die Underground-Ikone Cookie Mueller, Takis Würgers Debütroman "Der Club" in einer aufwändigen Inszenierung und schließlich "QualityLand", die Vision einer durchdigitalisierten Welt von und mit Marc-Uwe Kling.



Eine Kinderjury des Ulla-Hahn-Hauses in Monheim entscheidet diesmal über das "Beste Kinderhörbuch", die Preisträgerjury wählt die anderen fünf Gewinner aus. Die Entscheidungen beider Jurys werden Ende Januar bzw. Anfang Februar bekannt gegeben.



Der Deutsche Hörbuchpreis wird am 6. März 2018 im WDR Funkhaus am Wallrafplatz verliehen. Wie in den Vorjahren eröffnet die Preisverleihung das internationale Literaturfest lit.COLOGNE.



Weitere Informationen zu den Nominierten mit Kurzinhalt, Jurybegründung und Hörprobe unter www.deutscher-hoerbuchpreis.de/dhp-2018/die-nominierungen



Fotos unter ARD-Foto.de



OTS: WDR Westdeutscher Rundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7899 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7899.rss2



Pressekontakt: Geschäftsstelle Deutscher Hörbuchpreis e.V. Henrike Wenschkewitz Ludwigstraße 11 50667 Köln Fon: +49 221 - 2035 - 2121 / 2127 hoerbuchpreis@wdr-mediagroup.com